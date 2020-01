Duisburg. Komplett eingezäunt ist das Theater am Marientor in Duisburg, Stars wie Markus Krebs planen um. Doch der Insolvenzverwalter schweigt sich aus.

Duisburger Theater komplett eingezäunt - Zukunft ungewiss

Das Theater am Marientor ist komplett eingezäunt. Hier kommt so ohne Weiteres keiner mehr rein. Und das soll nach Angaben der Firma, die den Zaun aufgestellt hat, auch so bleiben. Für ein halbes Jahr soll der übermannshohe Zaun das Gebäude sichern, nachdem es erste Einbruchsversuche gab. Gekauft seien die Zäune gar, weil das billiger als mieten ist, berichtet der Mitarbeiter.

Auch sonst scheint sich das TaM abgeschottet zu haben. Wer im Internet nach der Präsenz sucht, der landet im Nichts. Die Webseite theater-am-marientor.de ist „nicht erreichbar“, Anrufer landen in einer musikalischen Endlosschleife. Der Insolvenzverwalter, der bislang beharrlich jede Rückrufbitte ignorierte, erklärte am Mittwoch, dass er weiterhin keine öffentlichen Kommentare abgeben werde. Volle Transparenz garantiere er hingegen allen direkt Betroffenen, also Veranstaltern oder Kartenkäufern.

Caterer Frank Schwarz holt seine Waren aus dem Theater

David Georgi organisiert derweil den Rücktransport seiner Ware. Er arbeitet bei der Frank Schwarz Gastro Group, die seit dem Sommer für das Catering im TaM gesorgt hatte. Im September kam das gesamte Ensemble von Wallace zum Teambuilding Kochkurs in die Kochschule. Bis zum 31.12. habe man das Haus durchgehend betreut.

Als einer der Gläubiger verweist das Unternehmen ansonsten auf den Insolvenzverwalter. Der hat TaM-Betriebsleiter Wolfgang de Marco seit Anfang des Jahres freigestellt, wie de Marco gegenüber der Redaktion erklärt. Mehr sagt auch er nicht.

Krebs will die Location wechseln, für das Affentheater gibt es keine Tickets

Rundherum verläuft der Bauzaun um das Theater am Marientor. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Herbert Knebels Affentheater gastiert laut Plan im September im TaM. Das Weihnachtsgeschäft mit den Karten sei jedoch ganz schlecht gelaufen, bedauert Veranstalter Merz aus Mülheim. Man warte auf eine Nachricht vom Insolvenzverwalter. Die Tickets für die Show sind beim Tickethändler Eventim „zurzeit nicht verfügbar“.

Duisburgs Comedian Markus Krebs wollte mit seiner XXL-Kneipentour 2020 im Dezember im TaM gastieren. Seine Agentur ist jedoch damit zugange, als alternativen Standort in die Mercatorhalle zu wechseln, Verträge seien allerdings noch nicht unterschrieben.

Ein Rundruf hat ergeben, dass die Veranstalter insgesamt verunsichert sind und ihr Kartenvorverkauf gelitten hat. Die Nachrichten rund um das TaM lässt potenzielle Kunden offenbar zweifeln, ob sich der Vorhang überhaupt hebt.

„Night of the dance“ soll im TaM aufgeführt werden

„Night of the dance“ indes, die Tanzshow mit irischen, lateinamerikanischen und vielen anderen rhythmischen Stilrichtungen, findet wie geplant am 28. Januar statt, sagt Alexandra Durian, Pressesprecherin des Veranstalters Asa-Event zuversichtlich. Man sei über die aktuelle Lage des Hauses informiert worden, sagt sie. Die Aufführung könne aber wie geplant über die Bühne gehen.

Auch die Verleihung des Niederrheinischen Kabarettpreises „Das Schwarze Schaf“, die am 9. Mai im TaM geplant ist, findet nach aktuellem Stand statt, heißt es aus der zuständigen Agentur.

Das Theater am Marientor wollte im November mit dem Musical „Wallace“ Premiere feiern und 2020 damit das Haus bespielen. Um die Bühne für die geplanten Aufführungen frei zu haben, haben etwa die Duisburger Tanztage ihre Finales in das Stadttheater verlegt. Stattdessen meldete erst die Betriebsgesellschaft Insolvenz an, später wurde auch das Musical abgesagt.