Duisburgerin bei Abbiegeunfall lebensgefährlich verletzt

Eine Frau wurde bei einem Abbiegeunfall in Duisburg lebensgefährlich verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Duisburg Eine Fußgängerin wurde in Duisburg-Buchholz von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Abbiegeunfall in Duisburg-Buchholz wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Ein Ford-Fahrer (38) wollte am Montag gegen 17.10 Uhr von der Düsseldorfer Landstraße in Höhe der Polizeiwache Buchholz nach rechts abbiegen, als die Frau gerade die Straße überquerte.

Bei dem Zusammenstoß prallte die 61-Jährige mit ihrem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Durch die Wucht wurde sie anschließend auf die Straße geschleudert. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Duisburg, Verkehrskommissariat 22, sucht Zeugen des Unfalls. Sie können sich unter Tel. 0203 2800 melden.