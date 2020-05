Duisburgerin unter Drogen fährt Freund an und flüchtet

Duisburg. Eine Duisburgerin (52) muss sich wegen mehrerer Gesetzesverstöße verantworten. Sie fuhr unter anderem unter Drogen ihren Freund an und flüchtete.

Wegen mehrerer Gesetzesverstöße hat eine 52 Jahre alte Duisburgerin am Mittwochabend, 27. Mai, gegen 18.20 Uhr mit der Polizei zu tun gehabt. Zunächst stritt sie sich im Auto mit ihrem Freund (37), nachdem beide am Rheinufer Drogen genommen hatten. Grund für Diskussionen soll ihre Fahrweise gewesen sein, die er kritisiert habe. Auf einem Supermarktparkplatz an der Lehrerstraße in Neumühl stieg der 37-Jährige schließlich aus.

Dort geriet er in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit zwei Männern. Ein Zeuge (24) trennte die Parteien und die Unbekannten fuhren weg. Der 37-Jährige stellte sich dann vor die Motorhaube des Autos seiner Freundin, um ihre Weiterfahrt zu verhindern. Die Frau gab Gas, fuhr ihren Freund an und flüchtete. Der Mann verletzte sich leicht und wollte keine medizinische Behandlung vor Ort.

Beamten durchsuchten die Wohnung der Duisburgerin

Der rote Polo, mit dem die 52-Jährige unterwegs war, ist nicht zugelassen und hatte gestohlene Kennzeichen montiert. Als die alarmierten Polizisten vor ihrer Wohnung standen, entdeckten sie den Wagen - allerdings ohne Kennzeichen. Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Beamten dann in ihrem Beisein die Wohnung.

Die Kennzeichen fanden sie unter dem Bett und ein Tütchen Drogen in der Handtasche. Den Führerschein der Frau konnten die Uniformierten nicht sicherstellen. Sie gab an, dass dieses Dokument kaputt gegangen sei und sie hätte es schon länger nicht mehr. Für eine Blutprobe durch einen Arzt wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogen musste sie mit zur Polizeiwache kommen.

Duisburgerin muss sich wegen diverser Delikte verantworten

Die Duisburgerin muss sich jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauchs und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Straßenverkehrsamt bekommt zusätzlich einen Bericht, um ihre Eignung als Autofahrerin zu überprüfen.

