Duisburg. Eine 31-Jährige sitzt in Duisburg in Haft. Sie soll versucht haben, Kleidung und eine Spielkonsole aus dem Real in Großenbaum zu stehlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburgerin will eine Spielkonsole stehlen - Haftbefehl

Eine 31-Jährige hat versucht, eine Spielkonsole und Kleidung im Wert von 1500 Euro aus dem Real in Duisburg-Großenbaum zu stehlen. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft.

Laut Polizei packte die Frau am Samstag gegen 21.50 Uhr die Waren in eine Tasche. Anschließend wollte sie das Geschäft an der Buscher Straße verlassen. Zwei Angestellte beobachteten sie dabei und sprachen sie an.

Duisburg: Richter erlässt Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Raubes

Als eine der Mitarbeiterinnen einen Blick in die Tasche werfen wollte, riss die 31-Jährige ihr diese aus der Hand und rannte in Richtung Notausgang. Die Real-Mitarbeiterinnen hielten sie jedoch fest und riefen die Polizei.

Am Sonntag nahm ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Tatverdächtige in Untersuchungshaft.