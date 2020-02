Duisburgs erster Damen-Skatclub feiert 55-jähriges Bestehen

Bärbel Ott ist revolutionär und verrückt nach Skat. Passende Bedingungen, um den ersten Damen-Skatclub Duisburgs zu gründen. Den „Herzblatt“-Verein gibt es inzwischen seit 55 Jahren, jeden Dienstag kämpfen die Frauen um die meisten Punkte.

Ein Bild aus den Anfängen des ersten Duisburger Damen-Skatclubs „Herzblatt“, der 1965 gegründet wurde. Foto: Tanja Pickartz

„Skat wurde damals fast ausschließlich von Männern gespielt“, erinnert sich die 77-jährige Bärbel Ott. Frauen wurden beim Kartenspiel belächelt oder die Regeln wurden extra für das weibliche Geschlecht gelockert. „Darauf hatten wir keine Lust, also haben wir selbst die Karten in die Hand genommen“, sagt die Clubvorsitzende. Ein weiterer Grund für die Vereinsgründung: „In meiner Lehre haben wir um Kleinstbeträge gespielt und ich hab’ am Anfang immer verloren – ich wollte besser werden und nicht mehr zahlen“, scherzt Ott.

Skat-Regeln werden knallhart eingehalten

Angefangen hat es damals im Alten Fritz, einer Kneipe an der Klöcknerstraße; Rauchen, trinken, schnacken, Karten spielen. „Skat ist aber nicht nur einfach Karten legen. Skat ist etwas für Profis“, betont Ott. Es bedürfe Logik, Sachverstand und Beobachtungsgabe. Talente, die die Frauen jede Woche vier Stunden lang aufs Neue trainieren: „Dienstags lernen wir immer dazu.“

Duisburg Eine Million Spielerinnen in Deutschland Skat gehört seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. 2013 feierte das Kartenspiel 200-jährigen Geburtstag. Der Deutsche Skatverband schätzt, dass rund 20 Millionen Menschen reizen, stechen und rechnen; davon sollen etwa eine Million Frauen gehören, die regelmäßig Skat spielen.

Inzwischen spielen acht Damen regelmäßig in der Delfter Stube an der Neudorfer Straße. Dem Club gehörten zu Spitzenzeiten bis zu 24 Mitglieder an. Allerdings ist seit diesem Jahr Verstärkung hinzugekommen: Marlies Hielscher (72) und Hildegard Diemers (79) sind seit Januar ebenfalls „Herzblätter“. „Skat heißt Kämpfen – alle anderen Spiele sind langweilig“, findet Hielscher. Hildegard Diemers hat ebenfalls schnell herausgefunden, wie’s beim „Herzblatt“ zugeht: „Die Skat-Gesetze werden hier knallhart eingehalten“, meint die Duisburgerin.

Geselligkeit ist der Trumpf der Damen

Doch die Damen haben neben der professionell-ehrgeizigen Spielweise ein weiteres Ass im Ärmel – Geselligkeit. „Es macht Laune mit den Mädels und man bleibt fit im Kopf“, sagt Hilde Kaulhausen. Mit 94 Jahren ist sie die Älteste im Club.

In jungen Jahren ging’s für die Damen zusammen in den Urlaub, nach Borkum oder ins Sauerland. Später veranstalteten sie Tagesausflüge, etwa zur Mosel und feierten Karneval und Nikolaus zusammen. Ambitioniert bleiben die Frauen weiterhin: Spielerpass und Mitgliedschaft beim Deutschen Skatverband sind Pflicht.

NRW-Landesmeisterin im Club

Erfolge feierten die „Herzblätter“ auch schon auf Wettbewerbsebene. Ein ehemaliges Mitglied wurde mal Deutsche Meisterin, die immer noch aktive Ulrike Schöler NRW-Landesmeisterin: „Ich hatte nur Glück mit den Karten“, witzelt Schöler bescheiden. Seit 28 Jahren ist sie dabei und hält sich immer den Skat-Termin frei. „Weil 2019 dienstags Heiligabend war, haben wir selbstverständlich am 23. Dezember gespielt – mindestens 53 Mal im Jahr spielen wir Skat.“

Dabei wird jedes einzelne Spiel schriftlich dokumentiert, ausgewertet und abschließend abgerechnet. „Wir spielen immer noch um Kleinstbeträge, aber alles landet in die Vereinskasse“, verspricht Renate Engels, seit fast 50 Jahren Skat-Spielerin. Zum 55-jährigen Bestehen werden die gutgelaunten „Herzblätter“ um ihre Vorsitzende Bärbel Ott wieder feiern, die Gläser erheben und sich ein lautes „Gut Blatt“ wünschen – wie jeden Dienstag, seit mehr als fünf Dekaden.