Duisburgs OB zu Thyssenkrupp: „Arbeitskampf hat begonnen“

Duisburg. Duisburgs Oberbürgermeister hat in Sorge um das Thyssenkrupp-Grobblechwerk den Arbeitskampf ausgerufen und Forderungen ans Management gestellt.

Die prekäre Lage des Thyssenkrupp-Grobblechwerks in Hüttenheim beschäftigt Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link. Am Freitagmorgen sprach er mit der Belegschaft – und setzte mit klaren Forderungen das Management unter Druck.

„Der Arbeitskampf hat jetzt begonnen – und wir müssen zusammenstehen“, kündigte Sören Link am Freitag vor dem Tor 9 an. Er komme als Sohn eines Stahlarbeiters normalerweise gerne zu Stahlkundgebungen. „Heute bin ich aber nicht gerne hier“, sagte Link. Er könne verstehen, wenn sich die Beschäftigen und deren Familien Sorgen um die Zukunft machen würden. „Auch ich mache mir Sorgen um einen Traditionsstandort.“

Duisburgs Oberbürgermeister Link spricht von „Fehlmanagement“ bei Thyssenkrupp

Link kritisierte den Konzern für die Fehler in der Vergangenheit. Die Probleme am Grobblechwerk seien durch fehlende Investitionen entstanden. Duisburgs Oberbürgermeister sprach in diesem Zusammenhang ganz konkret von Fehlmanagement.

Link blickte auch skeptisch auf einen möglichen Verkauf, der das Werk doch noch retten könne. Vom Thyssenkrupp-Management erwarte er nun vollen Einsatz. Wie bei anderen Verkäufen aus dem Thyssenkrupp-Verbund müsse der „Best Owner“ – also der beste zukünftige Eigner – gesucht werden. Link forderte: „Es ist Aufgabe des Vorstands, in so schwierigen Zeiten eine Perspektive zu bieten. Betriebsbedingte Kündigungen dürfen kein Thema sein.“