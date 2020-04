DVG in Duisburg: Regelfahrplan und Maskenpflicht ab Montag

Duisburg. Die DVG reagiert auf die Beschlüsse des Landes NRW: Ab Montag fahren Bus und Bahn in Duisburg wieder nach dem Regelfahrplan. Maskenpflicht gilt.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) reagiert auf die Beschlüsse des Landes NRW und auf die Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens: Ab Montag, 27. April, fahren Busse und Bahnen im Stadtgebiet tagsüber wieder nach dem Regelfahrplan.

„Wir passen den Fahrplan damit an die aktuelle Situation an und sorgen gleichzeitig dafür, dass es in den Fahrzeugen nicht zu voll wird“, sagt Birgit Adler, Bereichsleiterin Betrieb und Markt bei der DVG. „Ab Montag sind alle Busse und Bahnen unterwegs, die uns zur Verfügung stehen.“

DVG in Duisburg: Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Dabei ist in Bussen und Bahnen ab Montag das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. „Es geht vor allem darum, rücksichtsvoll und umsichtig miteinander umzugehen und mögliche Infektionsketten zu unterbrechen“, sagt Adler. Fahrgäste können auch selbst genähte Stoffmasken oder alternativ Schals sowie Halstücher tragen. Medizinische Mund- oder Atemschutzmasken sind kein Muss.

Als Teil der Sicherheitsmaßnahmen bleibt der Vordereinstieg in Bussen weiterhin nicht möglich. Das bedeutet auch, dass beim Fahrer nach wie vor kein Fahrscheinverkauf erfolgt. Die DVG bittet ihre Fahrgäste, die Tickets an Fahrkartenautomaten, DVG-Vorverkaufsstellen oder per App zu kaufen.

Kundencenter nur in dringenden Fällen aufsuchen

Die Nachtexpressbusse verkehren auch am Wochenende und an Feiertagen ab circa 3.30 Uhr wieder. Am Montag öffnet zudem das Kundencenter der DVG am Harry-Epstein-Platz wieder für Kunden. Es gelten die bekannten Öffnungszeiten: Montags bis freitags 7 bis 18.30 Uhr, samstag 9 bis 13 Uhr. Die DVG bittet, das Center nur in dringenden Fällen aufzusuchen.