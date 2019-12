Ein Club für Duisburger Gentlemen

Eine edle Zigarre darf es zwischendurch schon sein. Ebenso ein guter Whiskey. Da stehen Stefan Holt und Co. ganz in der Tradition der Gentlemen’s Clubs, die einst als Art Ersatz für die Coffee Houses im 18. Jahrhundert im Londoner Westend entstanden sind. Doch eine elitäre Vereinigung von Männern soll der Duisburger Ableger nicht sein. Darauf legt Präsident Holt gesteigerten Wert. „Vom Unternehmer bis zum Arbeiter ist bei uns alles vertreten“, sagt der Inhaber eines Modegeschäfts in der City,. „Wir sind 27 Jungs, 27 Freunde im Alter von 35 bis 60 Jahren, die ein großes Netzwerk haben, von dem alle untereinander profitieren und die gerne mal feiern und dabei Gutes tun wollen.“

Die Idee dazu sei vor zwei Jahren nach einer Schiffsparty mit Eintritt bei „Ruhrort in Flammen“ aufgekommen. Am Ende war noch Geld übrig. Und das sollte gespendet werden. Mit dem Ziel „Feiern für den guten Zweck“ wurde schließlich vor gut einem halben Jahr ein Verein, der Duisburger Gentlemen’s Club gegründet. Und der ist wirklich nur für Männer. „Mit 27 Mann kriegst du jede Fete organisiert“, stellt Holt klar. „Da wollen wir uns von den Frauen einfach nicht reinreden lassen.“ Kräftig mitfeiern dürfen sie allerdings schon.

Trepper und Krebs Ehrenmitglieder

Dass der Club mit eigenem, einheitlichen Outfit ordentlich Party machen kann, hat er erst unlängst mit seinem ersten offiziellen Event bewiesen – mit dem Männerfrühschoppen an Altweiber im Zelt auf dem Burgplatz. Namhafte Duisburger Comedians wie Wolfgang Trepper und Markus Krebs traten auf und wurden gleich zu Ehrenmitgliedern ernannt, zu denen übrigens auch der noch kein Jahr alte Spross eines Club-Gentlemans zählt.

Kinder und auch Jugendliche liegen dem Verein neben der Förderung des Brauchtums grundsätzlich am Herzen. So ist es kein Zufall, dass die nächsten Spenden nun dem Verein „livingroom“ in Meiderich zu Gute kommen soll, der sich für den Nachwuchs in diesem Stadtteil einsetzt. Geld für Musikinstrumente und einen Bolzplatz werden benötigt, erzählt Holt.

Die nächsten Events für den guten Zweck sind schon in Planung. Eine Vatertagstour soll es geben, Anfang Juni wieder ein Partyschiff bei „Ruhrort in Flammen“ ablegen und auch über ein Oktoberfest sowie eine Gala denken die Duisburger Gentlemen nach.

Clubabende im Stammlokal „Goldener Hahn“

Der Gentlemen’s Club trifft sich alle zwei Monate immer montags ab 19 Uhr im Stammlokal „Goldener Hahn“, Hohe Straße 26a. Gastronom Jürgen Köster ist ebenfalls Mitglied und einer der Activity-Beauftragten für Events. Der nächster Clubabend ist am 4. April. Wer sich für den Verein interessiert, schreibt am besten eine E-Mail an info@gcdhev.de. Die Nachfrage ist laut Präsident Stefan Holt nach dem Männer-Frühschoppen an Altweiber groß. Der Jahresbeitrag beträgt 50 Euro, dazu ist eine Spende in Höhe von bis 250 Euro möglich.