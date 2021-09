Kultur Ein Traum in bunt: Lesung und Ausstellungen in Ruhrort

Duisburg-Ruhrort. Stefan Thoben, Tristan Kreß und Marius Schmahl arbeiten sich individuell am Ruhrgebiet und an Duisburg ab. Wie, das zeigt eine Ausstellung.

Bei einem Triell trafen sich zuletzt die Kanzlerkandidaten der Parteien – im sind es Künstler. Drei relativ junge Künstler haben sich durch ihre Instagram-Accounts zusammen gefunden und erhalten eine gemeinsame Plattform an zwei kulturellen Orten im Hafenquartier. „Ein Traum in bunt“ lautet der Titel. Es sind Fotos von Stefan Thoben und Tristan Kreß zu sehen, außerdem Skizzen von Marius Schmahl.

„Zwischen Dortmund und Duisburg ist Weiß nur ein Traum«, notierte Heinrich Böll 1958 im Vorwort zu den Ruhrgebietsfotografien von Chargesheimer. In den über 60 Jahren, die seitdem ins Land gegangen sind, hat der Strukturwandel dem Revier ein neues Gesicht verpasst. Kohlenpott minus Kohle – das war für Stefan Thoben Anlass, eine aktuelle Bestandsaufnahme zu wagen.

Journalist abseits touristischer Pfade unterwegs

Ohne vorherige Ortskenntnis erkundete der hannoversche Journalist vier Wochen lang jeden Winkel zwischen Dortmund und Duisburg, fotografierte abseits touristischer Pfade und taufte sein Buchprojekt kritisch Bezug nehmend auf Böll und Chargesheimer: „Ein Traum in bunt“.

Marius Schmahl alias „Pottpinsel“ interpretiert die facettenreichen Ruhrpott-Motive. Foto: Foto: Marius Schmahl / RR

„Ein Traum in bunt“ sind auch die aquarellierten Skizzen des Hagener Architekten Marius Schmahl, der bei Instagram als »Pottpinsel« zeigt, wie wunderbar facettenreich und kultig der Ruhrpott ist. Extra für die Ausstellung imhat der 33-Jährige einige von Thobens Fotomotiven malerisch interpretiert. Dazu gibt es die Schau „4650 Gelsenkirchen“ von Tristan Kreß: Als das ZDF 2019 ein bundesweites Städteranking veröffentlichte, lagen Duisburg, Herne und Gelsenkirchen auf den letzten drei Plätzen. Unter dem programmatischen Titel „4650 Gelsenkirchen“ ist eine Auswahl seiner stimmungsvollen Motive zu sehen – einen Steinwurf entfernt in Gernot Schwarz’ in der Fabrikstraße 37.

Zu sehen sind die Bilder jeweils bis zum 26. September im Plus am Neumarkt und im Studio 37. Die Lesung samt Vernissage am Samstagabend, 11. September, beginnt um 19 Uhr am Neumarkt 19. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

