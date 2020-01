Die Kantine im Duisburger Arbeitsamt heißt „Restaurant Tropical“. Am Buffet gibt’s Salat und Suppen, außerdem verschiedene Gerichte zur Auswahl.

Duisburg: Kantine im Arbeitsamt bietet beste Aussicht

Duisburg. „Das ist die beste Kantine, die wir hatten, und ich bin schon seit 40 Jahren hier beschäftigt“, erklärt eine Sachbearbeiterin des Arbeitsamtes (Wintgensstraße 29-33), während sie sich am Buffet bedient. Im Dachgeschoss des Amts befindet sich das „Restaurant Tropical“.

In der Duisburger Arbeitsamt-Kantine gibt’s Hausmannskost und gehobene Speisen

Im Duisburger Arbeitsamt befindet sich das „Restaurant Tropical“. Die Palmen fehlen, stattdessen gibt’s frische Blumen auf dem Tisch. Foto: Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Pflanzen, die der typischen Kantine mit holzvertäfelten Wänden und großformatigen Fliesen vielleicht zu etwas tropischem Flair verhelfen könnten, sind allerdings gerade weggeräumt. Stattdessen hat Küchenchef Gedeon Amoussou frische Blümchen auf die modernisierten Tische gestellt. Bei gutem Wetter hat man hier beste Sicht bis in die Innenstadt oder zum Innenhafen.

An Salat, Suppe und kleineren Gerichten können sich die Besucher, zu denen auch einige Rentner gehören, selbst bedienen, für die anderen Essen stellt man sich an einer Ausgabestelle an.

„Wir machen alles frisch. Manchmal gibt es Roastbeef, das schneiden wir dann direkt für die Besucher“, erklärt Gedeon Amoussou, der früher die Gastronomie bei „Golf & More“ leitete. Mittlerweile ist er für die Arbeitsamtskantinen in Duisburg und Krefeld zuständig.

Als er jedoch vor kurzem, „das erste Mal seit zehn Jahren“, die Preise um etwa einen Euro anhob, meckerten einige Stammkunden. „Das war eine Empfehlung des Hauses“, betont Amoussou.

Der Chefkoch achtet auf die Umwelt. Deshalb kann man sich das Essen auch in mitgebrachte Dosen abfüllen. Foto: Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Was gibt’s: Hausmannskost, aber auch Gehobenes wie Osso Bucco oder Lachsfilet.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 14.30 Uhr. Mittagstisch von 12 Uhr bis 14.30 Uhr.

Preise: Die Suppe kostet 2 Euro, die Hauptgerichte zwischen 4,50 Euro und 6 Euro, Vegetarisches 3,20 Euro. Salat am Buffet: ab einem Euro.

Besonderheiten: Alle Gerichte gibt’s auch zum Mitnehmen. Gedeon Amoussou möchte auf Müll verzichten und bietet deshalb Pfand-Boxen an, in die das Essen gefüllt wird. Eigene Boxen sind gerne gesehen. Außerdem werden Catering und Buffets angeboten.

Weitere Infos und Speisepläne unter 0203 302 1795 und www.restaurant-tropical.de

