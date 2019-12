Zwei Unbekannte haben sich in Duisburg an der Wohnungstür als Mitarbeiter des Jugendamts ausgegeben.

Ermittlungen Falsche Jugendamtsmitarbeiter in Duisburg: Polizei ermittelt

Duisburg. In Duisburg-Hüttenheim haben sich zwei Unbekannte als Mitarbeiter des Jugendamts ausgegeben. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Die Polizei Duisburg ermittelt, nachdem ein Mann und eine Frau sich in Hüttenheim als Mitarbeiter des Jugendamtes ausgegeben haben. Das Duo verlangte von einer Mutter, ihr jüngstes Kind herauszugeben.

„Sie zeigten einen falschen blauen Dienstausweis vor und forderten die Familie auf, den Zutritt zur Wohnung zu gewähren“, berichtete die Pressestelle der Stadt zu dem Vorfall am Donnerstagmittag.

Falsche Jugendamtsmitarbeiter in Duisburg: Neue Masche von Trickbetrügern?

Die Ermittler der Polizei wollen nun in Befragungen die Hintergründe klären. „Wir müssen auch herausfinden, ob es nicht eine neue Masche von Trickbetrügern ist“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Frau habe in Hüttenheim jedoch genau richtig reagiert: Sie wies die beiden Unbekannten an der Tür ab und erkundigte sich beim Duisburger Jugendamt.

Die Stadt bittet Bürger, vorsichtig zu sein: „Lassen Sie sich immer den Dienstausweis der städtischen Mitarbeiter vorzeigen.“ Dieser ist am städtischen Siegel zu erkennen. Bei Zweifeln ist das Jugendamt unter der Telefonnummer 0203 283 3484 erreichbar. (mas)