Festnahme in Duisburg: Trickbetrüger waren im Revier aktiv

Duisburg/Mülheim. Zwei Duisburger waren als falsche Wasserwerker im Ruhrgebiet auf Opfersuche. Zivilfahnder nahmen die beiden nach einem Diebstahl in Neumühl fest.

Die Polizei hat jetzt in Duisburg-Neumühl zwei falsche Wasserwerker festgenommen. Die beiden 25 und 29 Jahre alten Duisburger waren Zivilbeamten bereits vor gut einer Woche in Mülheim aufgefallen, als sie mutmaßlich als falsche Wasserwerker nach lohnenswerten Gebäuden Ausschau hielten.

Bei einer Polizeikontrolle in Mülheim am 14. Januar gaben die Männer den Polizisten gegenüber zunächst an, "auf Wohnungssuche" zu sein. Tags darauf versuchten sie, wie die Behörde vermutet, in Duisburg und im Kreis Wesel in Wohnungen zu gelangen. Dabei sind sie aber wohl gescheitert.

Die Polizei beobachtete die beiden Trickbetrüger bereits vor der dem Diebstahl

Zunächst erfolgreich schlugen die beiden mutmaßlichen Trickbetrüger jedoch am Donnerstag, 21. Januar, in Duisburg-Wanheimerort zu. Dort verschafften sie sich als falsche Wasserwerker erfolgreich Zutritt zur Wohnung einer Seniorin an der Eschenstraße. Um seriös zu wirken, hatten sie eine grüne Schreibunterlage, auf der sie vorgaben, Notizen zu machen. Während ein Täter die Duisburgerin ablenkte, stahl der andere Mann zwei Schmuckschatullen aus einer Kommode.

Beim Betreten und Verlassen der Wohnung hatten jedoch Zivilbeamte der auch für Mülheim zuständigen Polizei Essen die beiden Täter bereits beobachtet. Die Observation lief auch weiter, nachdem die Seniorin den Diebstahl bestätigte und Anzeige erstattete. Mit dieser Gewissheit konnten die Polizisten die beiden Täter und ihr Auto schließlich anhalten und kontrollieren.

In dem Fahrzeug entdeckten die Beamten die zuvor gestohlenen Schmuckschatullen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Mülheim gebracht. Diese durften sie nach der Vernehmung wieder verlassen.

