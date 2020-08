Die Duisburger Feuerwehr hat am späten Dienstagabend zwei Brände gelöscht.

Brände Brände in Baerl und Homberg: Einfamilienhaus unbewohnbar

Duisburg. Zwei Brandeinsätze gab es Dienstagnacht für die Feuerwehr Duisburg: In Alt-Homberg brannte ein Keller, in Baerl stand ein Dachstuhl in Flammen.

Viel Arbeit für die Duisburger Feuerwehr: Nach zahlreichen Unwetter-Einsätzen am Dienstagnachmittag mussten die Einsatzkräfte am späten Abend nahezu zeitgleich zu zwei Bränden ausrücken.

Gegen 23.26 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Brückenstraße in Alt-Homberg gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang Brandrauch aus den Kelleröffnungen. Eine Person galt noch als vermisst, wurde aber schnell gefunden: Sie hatte das Gebäude bereits selbst über die Terrasse verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf andere Gebäudeteile ausbreitet. Alle Bewohner konnten schließlich in ihre Wohnungen zurückkehren.

Duisburg: 70 Einsatzkräfte bei Dachstuhlbrand in Baerl

Noch während der Einsatz auf der Brückenstraße lief, wurde der Leitstelle um Mitternacht ein Dachstuhlbrand auf der Schulstraße in Baerl gemeldet. Als die ersten Kräfte eintrafen, brannte der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits lichterloh. Menschen befanden sich nicht mehr im Gebäude, alle blieben unverletzt.

Bei der Brandbekämpfung kamen auch drei Drehleitern zum Einsatz. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Gegen 4 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Sie war mit insgesamt 70 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Zur Schadenhöhe und Brandursache beider Einsätze kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen.