Duisburg. Der Vorschlag der SPD, feuerwerksfreie Zonen in Duisburg einzurichten, ist gut. Er sollte eine politische Mehrheit finden.

Muss denn immer erst etwas passieren, bevor Themen ernsthaft diskutiert werden und sich etwas bewegt? Scheinbar Ja! Die schockierenden Bilder des verheerenden Brandes im Affenhaus des Krefelder Zoos und auch die Einsatzbilanzen der Duisburger Feuerwehr und Polizei vor Augen haben die hiesige Politik erreicht. Die SPD-Fraktion möchte bis zum nächsten Silvester für mehr Sicherheit von der Verwaltung feuerwerksfreie Zonen prüfen lassen. Das Gebiet rund um den Duisburger Zoo steht schon mal auf der Vorschlagsliste der Partei. Ein guter Vorschlag, aber wegen einer immer mehr ausufernden Feierlaune und zunehmenden Respektlosigkeit mancher Mitbürger gegenüber Mitmensch und Tier ein überfälliger.

Angesichts des Todesdramas im benachbarten Zoo dürfte die Anregung der SPD gute Chancen haben, eine Mehrheit zu finden. Alles andere wäre nicht zu verstehen. Natürlich gibt es keine 100-prozentige Sicherheit. Auch das zeigt Krefeld. Denn die Himmelslaternen, die den Brand auslösten, waren bereits verboten. Dennoch aber müssen Politik und Verwaltung handeln, um das Risiko zu minimieren.

Handeln müssen die Mandatsträger in diesem Jahr vor der Kommunalwahl sicher auch noch bei anderen Themen, wie dem ÖPNV. Der Sozialverband betonte in seiner Jahresbilanz, dass der öffentliche Nahverkehr nicht nur wegen des Klimawandels immer wichtiger wird, sondern auch für viele ältere oder Menschen mit einem Handicap der einzige Weg ist, mobil zu bleiben. Denn sie müssen durch einen ausgedünnten Nahverkehr nicht nur längere Fahrzeiten zu Ärzten oder zum Supermarkt hinnehmen, wenn sie nicht zentral wohnen.

Sie sind auch in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkt, wenn sie vielleicht abends noch ins Kino oder Theater kommen, nach der Vorstellung aber nicht mehr mit dem Bus zurück. Nicht jeder hat Geld für ein Taxi. Der öffentliche Nahverkehr ist auch eine soziale Frage, die sich eine Großstadt wie Duisburg leisten muss, wenn sie für eine älter werdende Gesellschaft attraktiv bleiben will. Kritik am neuen Nahverkehrsplan gab es im Herbst genug, Politik und Verwaltung haben Nachbesserungen versprochen. Mal sehen, wann sie umgesetzt werden. Die Kommunalwahl ist im September. Nicht mehr viel Zeit.