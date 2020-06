Das Filmforum am Dellplatz in Duisburg öffnet wieder.

Kinostart Filmforum am Duisburger Dellplatz wirft die Projektoren an

Duisburg Nach dem Corona-Lockdown am 13. März, geht das Filmforum am 16. Juli wieder an den Start. Duisburgs Programmkino beginnt mit zwei Arthaus-Filmen

Das Filmforum startet wieder durch. Nachdem seit dem 13. März die Projektoren am Dellplatz außer Betrieb waren und mit dem "Kunstrasen" auch ein kleiner Sommerkino-Ersatz im Landschaftspark angeboten wird, steht jetzt der Termin für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Stammhaus des

Filmforums fest. Die Wiedereröffnung ist am 16. Juli mit den Neustarts der lang erwarteten Arthausfilme "Berlin Alexanderplatz" und "Marie Curie". Das weitere Programm für den Juli soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Um die Kontakte möglichst gering zu halten, gibt es Tickets bis auf Weiteres ausschließlich online. Im Hygienekonzept wird es zudem eine großzügige, automatisch vorgenommene Abstandsregelung bei der Sitzplatzauswahl geben. Die Umsatzsteuerermäßigung von 7 auf 5 Prozent wird vollständig an die Besucher weitergegeben, so dass es bis Ende des Jahres zu entsprechend „krummen"

Eintrittspreisen kommen wird, teilt das Filmforum mit.

Weitere Infos gibt es auf www.filmforum.de, außerdem gibt es einen Newsletter unter https://filmforum.de/newsletter.