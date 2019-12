Überfall Frauen locken Mülheimer in Duisburger Bar: Trio greift an

Duisburg/Mülheim. Zwei Frauen haben zwei Mülheimer in Duisburg-Hochfeld in eine Bar gelockt. Dort schlugen dann ihre Komplizen zu und raubten die Männer aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauen locken Mülheimer in Duisburger Bar: Trio greift an

Zwei Frauen haben zwei Männer aus Mülheim in Duisburg in eine Bar gelockt. Dort wurden die beiden dann von drei Komplizen überfallen und ausgeraubt.

Laut Polizei hatten die Frauen sich Dienstagnacht mit dem 39-Jährigen und dem 41-Jährigen um 0.45 Uhr in einer Bar an der Eigenstraße verabredet. Während die vier an einem Tisch saßen, griffen drei Männer die Mülheimer von hinten an, schlugen mit Schlagringen auf sie ein und stahlen ihre Geldbörsen.

Angriff in Bar: Rettungswagen bringt Mülheimer ins Krankenhaus

Ein 23 Jahre alter Mitarbeiter der Bar sei nach eigenen Angaben noch dazwischen gegangen und habe die Männer getrennt. Danach flüchteten die Angreifer mit den Frauen durch einen Hinterausgang über den Hof in Richtung Gitschiner Straße.

Ein Rettungswagen brachte die verletzen Männer aus der Bar zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die beiden etwa 25 Jahre alten Frauen in Begleitung des Trios gesehen haben. Die Männer sollen laut Beschreibung zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Sie waren zur Tatzeit alle dunkel gekleidet. Hinweise nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.