Fridays For Future ist zurück. Nach der Corona-Pause demonstrieren sie wieder in Duisburg. (Archivbild)

Klimastreik Fridays For Future geht in Duisburg wieder auf die Straße

Duisburg Der Duisburger Ortsverband von Fridays for Future ruft für Freitag zur Demo am Forum auf. Menschenkette unter strengen Hygiene-Vorschriften.

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future (FFF) demonstriert wieder in Duisburg. Für Freitag, 22. Mai, hat der Duisburger Ortsverband eine Demonstration in der Innenstadt angekündigt, nachdem er wegen der Corona-Pandemie über zwei Monate pausiert hat. Die Kundgebung beginnt um 14 Uhr auf der Königstraße vor dem Forum. Anlass ist der Internationale Tag der Artenvielfalt, wie die Gruppe mitteilt.

Neben der Kundgebung will FFF mit allen Demonstranten eine Menschenkette bilden. Damit dabei das Abstandsgebot von 1,50 Meter eingehalten wird, richten sie eine Anmeldung ein und weisen die Plätze zu.

Duisburg: Fridays For Future demonstriert nach Corona-Pause wieder

Kreidemarkierungen auf dem Boden sollen sogar einen Abstand von mindestens zwei Metern gewährleisten. Während der gesamten Aktion gilt die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. FFF bittet Demonstranten, Plakate nicht herumzureichen.

Teilnehmer können zudem freiwillig ihre Kontaktdaten hinterlegen, damit im Nachgang mögliche Ansteckungswege und Infektionsketten rekonstruiert werden können.

Die Aktivisten fordern, die Klimakrise nicht wegen Corona zu vernachlässigen. Zwar sind wegen der Einschränkungen der vergangenen Wochen Emissionen zurückgegangen, doch FFF erwartet eine erneute Steigerung in den kommenden Monaten. Sie betonen, eine Förderung der Wirtschaft dürfe es nicht auf Kosten des Klimas geben.

