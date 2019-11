„Fridays for Future“: Menschen demonstrieren in der Innenstadt von Duisburg gemeinsam für den Klimaschutz.

Klimaprotest „Fridays for Future“: Großdemo in Duisburg mit 750 Menschen

Duisburg. Mit 750 Demonstranten wurde in Duisburg aus dem Schülerstreik ein Aufschrei Vieler. Partei MLPD versucht, die Bewegung zu instrumentalisieren.

Rund 750 Menschen protestieren am Freitag beim globalen Klimastreik der Initiative „Fridays for Future“ in Duisburg. Die Demonstranten tragen Wollmützen, Schals, laufen teilweise barfuß oder haben im gemeinsamen Kampf um den Klimaschutz Kinder an der Hand. Bevor sich der Demozug am Hauptbahnhof in Bewegung setzt, greift Schüler-Aktivist Heinrich zum Mikrofon. Seine Botschaft: „Wenn wir in der Gegenwart versagen, wird die Zukunft zur Hölle.“ Kritik gibt es an der linksradikalen Kleinpartei MLPD. Der Vorwurf: Sie versucht, die Demo für eigene politische Interessen zu instrumentalisieren.