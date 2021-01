Die Polizei Duisburg sucht einen Autofahrer, der am Montag in Hochemmerich eine Fußgängerin angefahren hat.

Unfall Fußgängerin wird von einem Auto in Duisburg angefahren

Duisburg. Beim Abbiegen hat ein Autofahrer eine Fußgängerin in Duisburg angefahren. Er entschuldigte sich und fuhr weiter. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Eine Fußgängerin ist am Montagabend in Duisburg-Hochemmerich von einem Auto angefahren worden. Bei dem Unfall gegen 21.10 Uhr auf der Moerser Straße hat ein Autofahrer beim Abbiegen von der Asterlager Straße die 36-Jährige mit dem Außenspiegel an der Hand getroffen.

Der Fahrer stoppte laut Polizei seinen schwarzen Kleinwagen und entschuldigte sich, fuhr dann aber weiter. Die Fußgängerin ließ die verletzte Hand von einer Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle untersuchen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen sowie den Autofahrer. Hinweise werden jederzeit unter 0203/2800 entgegengenommen.

