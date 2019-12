Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

GGS Klosterstraße: Eine internationale Schule

Die Gemeinschaftsgrundschule Klosterstraße ist eine der internationalsten Duisburger Grundschulen. Kinder aus mehr als 20 Nationen lernen in der zweizügigen Schule in der Altstadt. Sie ist eine von 13 Grundschulen im Stadtgebiet, in denen der Anteil von Schülern mit Migrationsgeschichte bei über 90 Prozent liegt. Hoch ist auch der Anteil der Schüler aus wirtschaftlich schwachen Familien. Die Initiative „Immersatt“, die Kinder mit Frühstück und Essen versorgt, hat einen Standort in der Nachbarschaft.

Die Elternarbeit steht seit vielen Jahren im Fokus des Kollegiums: In einer Elternschule lernen Mütter und Väter, ihre Kinder bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Beteiligt war die Klosterstraße am Projekt „Sorgsame Elternschaft“ (2013) – auch da ging es um die Verbindung zu den Eltern. „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern zeichnet uns aus“, sagte die damalige Schulleiterin Kathi Bongardt-Mosbach, „aber es ist auch unsere Schwäche. Eltern, die mit dem deutschen Schulsystem Probleme haben, müssen wir frühzeitig in die Schule holen.“