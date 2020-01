Duisburg. „Streiflicht“-Autor Hilmar Klute eröffnet die Lesungssaison beim Verein für Literatur in der Stadtbibliothek. Der Roman spielt auch in Bochum.

Hilmar Klute stellt seinen Debüt-Roman in Duisburg vor

„Wer streiten will, der muss sich auch schmutzig machen.“ So lautete der Titel eines Artikels von Hilmar Klute für die Süddeutsche Zeitung, der es immerhin zum Abitur-Thema in Baden Württemberg brachte. Unterhaltsamer als eine Abiturprüfung ist das großartige „Streiflicht“ in der Süddeutschen Zeitung, einer täglich lustvoll und mit verstiegenem Witz formulierten Kolumne links oben auf Seite 1, die Hilmar Klute bisweilen selbst schreibt und auch redaktionell zu verantworten hat.

Jetzt war der 53 Jahre alte Redakteur und Autor, der in Bochum geboren wurde, auf Einladung des Vereins für Literatur erstmals in der Stadtbibliothek zu Gast, um aus seinem ersten Roman „Was dann nachher so schön fliegt“ zu lesen. Es ist die Geschichte des jungen Zivildienstleistenden Volker Winterberg aus dem Jahr 1986, der sich zwischen den Erfahrungen aus einem Altenheim in Bochum und einem Ausflug in die Literatur-Szene West-Berlins kurz vor dem Fall der Mauer bewegt. Mit einem Gedicht gewinnt er schließlich eine Einladung zu einem Treffen für Nachwuchsschriftsteller in Berlin.

Hilmar Klute verarbeitet in seinem Roman auch eigene Erfahrungen

Dass der mit stilistisch wunderbar leichter Sprache glänzende Autor in seiner Erzählung dabei auch eigene Erfahrungen verarbeitet hat, dies konnte er auf Publikumsanfrage bestätigen. So spricht aus seinen Texten immer noch die Stimme des staubigen Ruhrgebietes, in dem Angeber niemals gerne gesehen wurden.

Klute lässt seine Geschichte nicht als stringente Erzählung dramaturgisch nahtlos ineinander fließen. Er bleibt trotz seines schriftstellerischen Talents der genau hinschauende Journalist, der Menschen, Stadtbilder und Situationen beschreibt, wie er mit dem Zug erstmalig das Ruhrgebiet verlässt, um in Berlin als Gewinner des Literaturwettbewerbs berühmt zu werden.

Begegnungen mit Bruno Ganz und Heiner Müller in Berlin

Die schöne Katja, die ihn am Bahnhof Zoo empfängt, lotst ihn durch die Stadt und später auch noch in die Akademie der Künste, wo gerade die Großen der Schriftstellerzunft tagen. Er begegnet Bruno Ganz, der lässig seine Katja anmacht, und steht mit Heiner Müller, der selbstverständlich Whiskey trinkt und eine dicke Zigarre raucht, an der Bar. Der junge Mann lobt sich und sagt, er sei Dichter. Und zu seinem Entsetzen sagt ihm der große Heiner Müller: „Schmeißen Sie alles weg.“ Dies habe Brecht auch zu ihm gesagt.

Zuletzt ist Hilmar Klute wieder mit dem Fahrrad auf Tour im Ruhrgebiet, das er noch so beschreibt wie unsereins es auch kennenlernte. Und eines weiß er genau: „Poesie ist immer aufregend, wenn sie in der Nachbarschaft einer Aral-Tankstelle entsteht.“