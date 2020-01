Duisburg 2019: Rote Zahlen und zwei Todesfälle

Die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann haben das Jahr 2019 mit roten Zahlen abgeschlossen. „Wir dürfen in 2020 nicht teurer werden, auch nicht bei reduzierter Menge“, lautet deshalb die Devise für der Geschäftsführung. Als „nicht zufriedenstellend“ bewertet sie die Bilanz des Vorjahres auch wegen Mängeln in der Prozess-Stabilität und Zwischenfällen mit Risiken für Personal, Material und Maschinen.

„Wir müssen alles versuchen, um im kommenden Jahr besser zu werden“, so Geschäftsführer Dr. Herbert Eichelkraut in einem Vorwort des aktuellen HKM-Mitarbeitermagazins. Das gilt auch für die Arbeitssicherheit: Die Unfallzahlen im Hüttenwerk stiegen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent, im Frühjahr kam es zu zwei tödlichen Unfällen. Zwei Männer starben bei Instandhaltungsarbeiten an einer Anlage beziehungsweise bei Gerüstarbeiten in der Kokerei.