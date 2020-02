Immobilien-Auktion in Berlin bietet Häuser aus Duisburg an

Bei einer bundesweiten Immobilien-Versteigerung eines Berliner Auktionshauses kommen drei Mehrfamilienhäuser aus Duisburg unter den Hammer. Warum die vermieteten Objekte in Wanheimerort und Hochfeld laut Auktionator eine gute Kapitalanlage sein sollen.

Das Auktionshaus Karhausen versteigert am 13. März in der Bundeshauptstadt drei Immobilien aus Hochfeld und Wanheimerort. Angeboten werden die Wohnhäuser laut Auktionator von einer „regionalen Investorengruppe“. Der Kontakt zum Berliner Auktionshaus ist bei der Duisburger Messe für Gewerbeimmobilien, kurz Gimdu, entstanden. Dort hatte das Auktionshaus eine Versteigerung veranstaltet, bei der elf Duisburger Immobilien – so auch die Traditionsgaststätte Steinbruch – unter den Hammer kamen.

Immobilien-Auktion in Berlin mit drei Häusern aus Duisburg

Bei der Versteigerung in Berlin werden insgesamt 58 Objekte aus zwölf Bundesländern angeboten. Auch drei Mehrfamilienhäuser aus Duisburg sollen dort einen neuen Eigentümer finden. Die Immobilien sind „voll vermietet“ und wurden in den letzten Jahren „umfassend instand gesetzt“, sagt Auktionator Mathias Knake. Aufgrund des „geringen Arbeitsaufwandes“ seien die Wohnhäuser „solide Anlageobjekte“.

Unter den Hammer kommt ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten in Hochfeld an der Antonienstraße. Der Altbau aus dem Jahr 1900 wird für ein Mindestpreis von 199.000 Euro angeboten. Neben dem Kaufpreis kommt für den Meistbietenden bei allen Objekten eine Gebühr von 7,14 Prozent für das Auktionshaus hinzu. Die Stuckfassade wurde laut Exposé aufwendig instandgesetzt, geheizt wird in dem viergeschossigen Gebäude mit geschätzt 300 Quadratmetern Wohnfläche über Fernwärme. Hinter dem Haus befindet sich ein Hof. Die Jahresnettomiete liegt bei circa 16.500 Euro.

Versteigerung: Wie Interessierte mitbieten können

Ebenfalls an der Antonienstraße in Hochfeld: Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. Foto: Aktionshaus Karhausen AG

Ebenfalls an der Antonienstraße in Hochfeld wird ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen für einen Mindestpreis von 319.000 Euro angeboten. Der viergeschossige Altbau mit ausgebautem Dachgeschoss, wird mit Fernwärme beheizt, verfügt laut Exposé über moderne Bäder und Kunststofffenster. Das Grundstück hat eine Größe von 241 Quadratmetern, die Wohnfläche wird vom Auktionshaus auf circa 500 Quadratmeter geschätzt. Eine neuer Eigentümer könne mit einer Jahresnettomiete von 28.440 Euro rechnen.

Zur Versteigerung steht ebenso ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen an der Glaserstraße im Stadtteil Wanheimerort. Das Mindestgebot liegt bei 299.000 Euro. Der Altbau aus dem Jahr 1897 ist dreigeschossig mit einem ausgebautem Dachgeschoss, unterkellert und verfügt über eine Gasetagenheizung. Die geschätzte Wohnfläche beträgt 430 Quadratmeter.

Interessenten haben drei Möglichkeiten mitzubieten: Sie können ein persönliches Gebot abgeben und dazu im Auditorium an der Friedrichstraße in Berlin eine Bieterkarte hochhalten, per Telefon oder durch einen vorher eingereichten schriftlichen Bietungsauftrag mitmischen. In solchen Fällen bietet das Auktionshaus im Namen des Interessenten. Nach Terminabsprache mit dem Veranstalter ist eine Besichtigung der Immobilien möglich.