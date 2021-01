Am Alten Angerbach bis 6-Seen-Wedau: Das fordert die Politik

Duisburg 2021 wird im begehrten Duisburger Süden viel gebaut. An den Plänen für die Häuser auf dem Rahmerbuschfeld gibt es von mehreren Parteien Kritik.

2020 sind zwei der drei großen Bauprojekte im Duisburger Süden von der Planungs- in die Umsetzungsphase gegangen: Die Arbeiten auf 6-Seen-Wedau und Am Alten Angerbach haben begonnen. Dennoch bleiben sie 2021 Thema in der Politik. Das gilt erst recht für das geplante Bauprojekt Rahmerbuschfeld. Welche Schwerpunkte die Parteien der Bezirksvertretung Süd hier setzen, beantworten sie uns im vierten und letzten Teil unserer Umfrage:

Beate Lieske, SPD:

Für alle Bauprojekte gilt, dass ich erwarte, in regelmäßigen Abständen (meine Vorstellung: zweimal im Jahr) in der öffentlichen Bezirksvertretungssitzung von der Baufachverwaltung Sachstandsberichte zu erhalten, so dass sich die Bürger direkt in der Sitzung informieren können.

Besonderer Schwerpunkt bei allen Bauprojekten sollte die frühzeitige Information für die Anlieger sein, . Hier sollte auch deutlich gemacht werden, dass alle Möglichkeiten, um Anwohner nicht über Gebühr zu belasten, im Vorfeld geprüft wurden.

Daniel Kegler, CDU:

Bei 6 Seen-Wedau liegen unsere Schwerpunkte unter anderem bei einem ausgewogenen Verkehrskonzept für das Wohngebiet, den Gewerbepark und den Nahversorger, sowie einer optimierten DVG-Buslinie mit Anbindung an die Ratinger Weststrecke. Ebenso ist der Bedarf an Schul- und Kindergartenplätzen zu ermitteln und frühzeitig zu berücksichtigen. Auch der öffentlich geförderte soziale Wohnraum steht, neben den vorgesehen , im Fokus. Wir wollen, dass sich auch Bürger mit einem Durchschnittseinkommen Wohneigentum leisten können. Der problemlose Zugang zu den Vereinsanlagen muss weiter uneingeschränkt möglich sein.

Am Alten Angerbach entsteht ein hochwertiges Wohngebiet mit einer Schule und einer Kita. In diesem Bereich wird es aus Sicht der CDU keine weitere Bebauung geben.

Beim Rahmerbuschfeld setzen wir uns für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nahversorger, Wohnbebauung und Natur mit entsprechenden Abstandsflächen zum Naturschutzgebiet ein. Die Infrastruktur muss langfristig und nachhaltig gesichert werden. Insbesondere sind hierbei Nahversorger, Schule und Kindergarten zu nennen. Es ist an der Zeit, parallel zur Entwicklung, die Grundschule zu modernisieren, sowie die seit langem vorgesehene Sporthalle in Rahm endlich zu bauen.

Michael Kleine-Möllhoff, Grüne:

Bei den derzeitigen Bauprojekten sind insbesondere die Anbindung an den Nahverkehr und die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad noch nicht ausreichend geregelt. Auch die Ausstattung mit Kindergarten- und Schulplätzen ist frühzeitig zu klären.

Das Projekt am Rahmerbuschfeld wird von den Grünen nicht unterstützt.

Fraktion aus Manfred Helten (parteilos) und Albin Schreiner (FDP):

Beim größten städtebaulichen Projekt in NRW, 6-Seen-Wedau, existieren vorgegebene Aspekte, die einzuhalten sind, zum Beispiel das Mischungsverhältnis von privaten Einfamilienhäusern und Wohnungen zum fest eingeplanten Anteil von 300 Sozialwohnungen, Schul- u. Kindergartenplätze, geeigneter Nahversorger, Ansiedlung und Integration von Arztpraxen, Anbindung an den ÖPNV (Ratinger Weststrecke, DVG-Busnetz) und barrierefreier Zugang zu den Vereinsanlagen. Weitere Infrastrukturvorgaben, zum Beispiel für Gastronomie, sind umzusetzen.

Das Projekt Am Alten Angerbach läuft zurzeit wunschgemäß.

Unsere Lösung für die intensiv diskutierte Fläche Rahmerbuschfeld sieht wie folgt aus: Der Bau eines Nahversorgers auf dem ehemaligen Klostergelände in ökologischer Bauweise entspricht unseren Vorstellungen, um die Rahmer auch künftig mit Lebensmitteln in lokaler Nähe zu versorgen. Die Bebauung des Rahmerbuschfeldes mit Wohnhäusern gefällt uns nicht und sollte nur erfolgen, wenn eine Flächenarrondierung für den Bau des Nahversorgers dies zwingend erforderlich macht. Nur so könnten wir der Wohnbebauung zustimmen, und das nur mit der kleinsten Baufläche von 2,5 Hektar.