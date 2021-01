Kanalarbeiten in Meiderich schränken lange den Verkehr ein

Duisburg-Meiderich Wegen Kanalbauarbeiten müssen Autofahrer in Duisburg-Meiderich an zwei Stellen Umwege nehmen. So sehen die aktuellen Einschränkungen aus.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen in Unter- und Obermeiderich jeweils Kanalarbeiten durch. Dadurch kommt es ab sofort zu Verkehrseinschränkungen. So ist in Obermeiderich die Neumühler Straße bis voraussichtlich Ende September zwischen Emscherstraße und Essen-Steeler-Straße in Fahrtrichtung Duisburger Straße gesperrt.

Behinderungen in Untermeiderich dauern bis Ende Januar

Anlieger können ihre Grundstücke erreichen; das Abbiegen von der Neumühler Straße in die Essen-Steeler-Straße ist jedoch nicht möglich. Fußgänger, Radfahrer und die Straßenbahn sind laut Mitteilung der Stadt nicht betroffen. Eine Umleitung für die übrigen Verkehrsteilnehmer wurde eingerichtet.

Weniger Zeit sollen die Arbeiten in Untermeiderich in Anspruch nehmen. Voraussichtlich bis Ende Januar sind die Lakumer Straße ab "Steinenkamp" und die Salmstraße ab "Unter den Ulmen" als Sackgasse ausgeschildert. Auf der Bürgermeister-Pütz-Straße wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Fußgänger und Radfahrer sollen auch hier nicht betroffen sein.