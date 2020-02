Karneval in Duisburg: Sermer Umzug findet wohl statt

Duisburg. Die Verantwortlichen des Karnevalszugs in Duisburg-Serm gehen noch von einem regulären Start aus. Endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.

Findet der Karnevalszug in Duisburg Serm statt oder nicht? Diese Frage stellen sich am Sonntagmorgen viele Jecken in Duisburg. Der Organisator Christian Weier von der Karnevalsgesellschaft Südstern gibt Entwarnung – zumindest vorerst.

Weier ist seit dem Morgen mit den Verantwortlichen der Stadt in Kontakt. Stand 10.20 Uhr geht er davon aus, dass alles wie geplant läuft. „Solange es keine Warnung von offizieller Stelle gibt, startet der Zug wie vorgesehen“, sagt der Zugleiter. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Sonntagmittag schwere Sturmböen vorher.

Duisburg: Situation in Serm wird noch mehrmals neu bewertet

Eine endgültige Entscheidung über den Sermer Zug dürfte sich deshalb noch hinziehen. In 45-minütigem Abstand soll die Situation bis zum Start des Zuges um 14.11 Uhr mit der Stadt jeweils neu beurteilt werden.