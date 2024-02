Karneval: Nach Uniform-Streit ehrt Duisburg Joachim Llambi

Das ist jeck: Per Videoschalte wurde der RTL-Tanzexperte Joachim Llambi, aktuell auf Mallorca, zum Ehrenoffizier der Prinzengarde in Duisburg ernannt. Die Tanzgarde des Vereins tanzte für ihn.

Duisburg Im Karneval ist alles möglich: Wie Duisburgs Prinzengarde Joachim Llambi („Let‘s Dance“) auf Mallorca eine besondere Ehre zuteilwerden lässt.

Joachim Llambi (59) ist seit 2006, insbesondere für Tanzbegeisterte, aus der Fernsehlandschaft kaum noch wegzudenken. Seitdem ist der Mann, der in Duisburg geboren wurde und hier die ersten Tanzschritte lernte, fester Bestandteil der Jury in der RTL-Show „Let‘s Dance“. Die Prinzengarde der Stadt Duisburg ernannte ihn jetzt auf moderne Weise zum Ehrenoffizier: per Video-Konferenz.

Alljährlich wird eine Person des öffentlichen Lebens geehrt und in das 1970 gegründete „Korps a la suite“, den zahlungskräftigen Senat der Leibgarde Seiner Tollität, aufgenommen. Zu den Trägern der Mütze gehören inzwischen viele bekannte Politiker, Wirtschaftsgrößen und bekannte Künstler. Im vergangenen Jahr wurde Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zur „Ehrendame“ ernannt. Sie gehörte auch diesmal zu den Gästen der stilvollen Feier im „Haus der Unternehmer“ an der Düsseldorfer Landstraße.

Uniformstreit brachte Prinzengarde der Stadt Duisburg und Joachim Llambi zusammen

Helmut Kellermann, Präsident der Prinzengarde, führte Joachim Llambi in die erlauchte Runde ein. Er erinnerte daran, dass der gelernte Bankkaufmann mit 16 Jahren seinen ersten Tanzkurs in der Tanzschule Paulerberg hatte. Schnell machte er in dieser Kunst Karriere, wechselte 1989 in den Profi-Bereich. Neben „Let‘s Dance“ war der 59-Jährige inzwischen auch in vielen weiteren TV-Formaten zu sehen.

„Nur über den Karneval muss er noch was lernen“, witzelte Kellermann. Damit spielte er darauf an, dass es einen Fernsehauftritt gab, indem Uniformteile einer Kölner Gesellschaft getragen wurden; ungefragt und obendrein in unkorrekter Trageweise. Die Reaktion zeigte, dass Karneval nicht immer lustig ist, brachte die Prinzengarde Duisburg aber auf die Idee, den Kontakt zu Llambi zu suchen. Nun hat er wenigstens eine Mütze, die er mit voller Berechtigung tragen darf.

Da überschätzen Sie aber meine fußballerischen Fähigkeiten. Sören Links trockener Konter auf Llambis Forderung, der OB müsse beim MSV was tun.

Joachim Llambi, der aus persönlichen Gründen nicht selbst nach Duisburg kommen konnte und deshalb per Videokonferenz von der Insel Mallorca zugeschaltet wurde, fühlte sich geehrt. Wenn er mal gerade in Duisburg sei, gehe er auch zum MSV, gestand Llambi. „Herr Oberbürgermeister, da müssen Sie was tun“, so der Tanz-Experte mit Blick auf die „Zebras“. Sören Link reagierte prompt. „Da überschätzen Sie aber meine fußballerischen Fähigkeiten“, so der OB trocken. Er schlug stattdessen Bärbel Bas vor. Die habe schließlich schon aktiv Fußball gespielt und manches Elfmeter-Duell gewonnen.

Theo Schuchardt, Sprecher des „Korps a la suite“, nahm gleich fünf neue Ehrenrittmeister auf. Darunter waren Benjamin Schnee, Chef einer im Duisburger Karneval viel gefragten Veranstaltungstechnikfirma, und Hans Gutjahr, der langjährige technische Leiter der „alten“ Mercatorhalle.

HDK-Präsident Michael Jansen ist nun Ehren-Major

Einige Herren wurden auch befördert. So ist Michael Jansen, Präsident des Hauptausschusses Duisburger Karneval, nun Ehren-Major. Prinzengarde-Zahlmeister Kai-Uwe Otto wurde Ehren-Oberstleutnant. Schuchardt packte alle 57 Offiziere des „Korps a la suite“ aber auch sogleich beim Portepee. „In der kommenden Session benötigen wir ihre Unterstützung noch ein wenig mehr als sonst.“ Denn dann feiert die 1937 gegründete Prinzengarde ihr 88-jähriges Bestehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg