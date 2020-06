Die Feuerwehr hat Donnerstagabend eine brennende Wiese in Duisburg-Untermeiderich gelöscht. Kinder hatten zuvor mit einem Feuerzeug gespielt.

Feuerwehr-Einsatz Kinder zündeln mit Feuerzeug und setzen eine Wiese in Brand

Duisburg. Vier Kinder haben in Duisburg mit einem Feuerzeug gezündelt und damit eine Wiese in Brand gesetzt. Zeugen alarmierten die Feuerwehr.

Vier Kinder haben in Duisburg-Untermeiderich eine Wiese in Brand gesetzt. Zeugen haben beobachtet, wie eins der Kinder, die zwischen sieben und acht Jahre alt sein sollen, am Donnerstag mit einem Feuerzeug hantierte.

Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand der rund 30 Quadratmeter großen Wiese an einem Schotterweg an der Sonderberger Straße löschen konnte.

Die Polizei sucht nach den Kindern, eins soll ein helles Shirt und eine grüne Hose getragen haben, sie waren alle etwa 1,40 m groß. Hinweise werden unter Tel.: 0203-280 0 angenommen.