Duisburg: Vermisster Marvin (15) bei Durchsuchung in Recklinghausen in Schrank entdeckt

Völlig überraschende Wende in einem Aufsehen erregenden Vermissten-Fall: Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Wohnung in Recklinghausen den 15-jährigen Marvin aus Duisburg entdeckt. Von dem Jugendlichen fehlte seit Juni 2017 jede Spur. Angerückt waren die Beamten in Recklinghausen, weil der 44-jährige Wohnungsinhaber im Verdacht steht, kinderpornografisches Material verbreitet zu haben.

Als die Polizisten am Freitag um 7 Uhr morgens in der Wohnung standen, hatte sich der Jugendliche in einem Schrank versteckt. Dass die Beamten ihn fanden, sei „reiner Zufall gewesen“, sagt der Recklinghäuser Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber.

Den bisherigen Erkenntnissen nach soll sich Marvin aus freien Stücken in der Wohnung aufgehalten haben. Wie lange er schon in der Wohnung des 44-Jährigen lebte, ist eine von vielen offenen Fragen, die die Polizei noch beantworten muss. Dazu gehört auch, was Marvin in den zweieinhalb Jahren seines Verschwindens gemacht hat. „Das sind alles Punkte, die noch geklärt werden müssen“, sagt Wilming-Weber.

Die Eltern des Jungen sind bereits informiert

Äußerlich sei der Jugendliche unversehrt gewesen, als die Polizei ihn entdeckte, sagt Wilming-Weber. Ob er in der Wohnung Opfer von Straftaten geworden sei, sei ebenfalls Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen: „Da ist es jetzt noch zu früh für eine Aussage.“ Marvins Eltern sind bereits informiert. Die Polizei entscheidet nun, in wessen Obhut der Jugendliche jetzt kommt.

Den 44-Jährigen, gegen den sich die Kinderpornografie-Ermittlungen vorrangig richten, nahm die Polizei ebenso vorläufig fest wie seinen 77-jährigen Vater, der sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte. Die Beamten stellten diverse technische Geräte und Datenträger sicher, die nun ausgewertet werden müssen. Bei der Durchsuchung war auch ein spezieller Spürhund im Einsatz. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Fall war im Sommer noch Thema bei „Aktenzeichen XY“

Marvin aus Duisburg verschwand am 11. Juni 2017 aus einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick. Foto: Achenbach, Annette

Der aus Duisburg stammende Marvin hatte nach seinem Verschwinden aus einer Einrichtung in Oer-Erkenschwick am 11. Juni 2017 sein Handy ausgeschaltet und war unauffindbar.

In der Folge meldeten sich bei der Polizei Zeugen in Deutschland, den Niederlanden und Österreich, die den Jungen gesehen haben wollten. Gefunden wurde er nicht. Der Vermisstenfall war noch im Sommer – rund zwei Jahre nach dem Verschwinden des Jungen – Thema bei der „Aktenzeichen XY“-Spezial-Sendung mit dem Schwerpunkt „Wo ist mein Kind“.

Danach hatte sich die Duisburger Polizei für die zahlreichen Hinweise bedankt, die nach der Ausstrahlung eingegangen waren. Jeder einzelne davon sollte intensiv geprüft werden, hieß es. Letztlich half doch Kommissar Zufall.

In den zweieinhalb Jahren, in denen Marvin verschwunden war, musste die Familie auch Kritik ertragen. Mancher äußerte sich abfällig über die Familiensituation, die den Jungen in eine pädagogische Einrichtung gebracht hatte. Manuela B. wurde nicht müde, zu erklären, dass der Tod seines Vaters Marvin aus der Bahn geworfen habe.

Eine Kerze, „damit er den Weg nach Hause findet“

„Ich sagte zu dem Engel, hole mich aus der Ungewissheit raus und zeige mir den Weg des Lichts“ – diesen Spruch hat Marvins Mutter Manuela B. am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite gepostet.

Seit dem Verschwinden war die Ungewissheit für die zweifache Mutter am schwierigsten zu ertragen. Ein Gedenkschrein in der Wohnung mit Fotos und Kerzen erinnerte täglich an die Leere.

Sie engagierte sich bei der Suche nach vermissten Kindern, postete noch am Freitagmittag eine Vermisstensuche zu einem 14-jährigen Mädchen aus Hanau. Auf der Facebookseite zum Vermisstenfall ihres Sohnes postet die Mutter regelmäßig, ein Foto zeigt die „Adventsecke“ für Marvin, „und die Kerze ist dazu immer an, damit er sozusagen den #Weg nach #Hause findet“.