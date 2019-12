Evangelische Kirche Kirche in Duisburg: Was Kurt Beck als Festredner forderte

Duisburg. Den Beginn des neuen Kirchenjahres hat der evangelische Kirchenkreis in Duisburg gefeiert. Was Kurt Beck in seiner Festrede forderte.

Den Beginn des neuen Kirchenjahres hat der evangelische Kirchenkreis in Duisburg am Vorabend des ersten Advents in der Salvatorkirche gefeiert. Kurt Beck, der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende, forderte als Festredner beim Neujahrsempfang Maßnahmen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die nicht jedem gefielen.