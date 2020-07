Königstraße: Detektiv ertappt Taschendiebe auf frischer Tat

Ein aufmerksamer Detektiv hat am Donnerstag in Duisburg in einem Bekleidungsgeschäft zwei Taschendiebstähle verhindert.

Duisburg. Ein aufmerksamer Detektiv hat am Donnerstag in Duisburg zwei Taschendiebstähle verhindert. Zwei Frauen waren an der Königstraße auf Beutetour.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat am Donnerstag in Duisburg zwei Taschendiebstähle verhindert. Wie die Polizei mitteilt, beobachte der 28-Jährige gegen 13.40 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße zwei Frauen, die zuvor zwei Kundinnen die Geldbörsen aus Rucksäcken entwendet haben sollen.

Der Ladendetektiv rief daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Taschendiebinnen (20 und 27 Jahre) mit zur Wache. Dort schrieben die Ordnungshüter eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls.

