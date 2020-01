Kostümbild: Juliette van Loon

Weitere Aufführungen von „Event“ finden am Montag, 6. Januar, am Dienstag, 14. Januar, am Freitag, 24. Januar, am Donnerstag, 6. Februar, jeweils um 19.30 Uhr im Foyer III des Theaters der Stadt statt. Die Aufführung dauert 100 Minuten. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.theater-duisburg.de.

Für das Kostümbild dieses Ein-Personen-Stückes ist mit Juliette van Loon eine weitere Duisburgerin verantwortlich. Die Duisburger Spieltrieb-Schülerin ist seit drei Jahren hinter der Bühne an den Produktionen des Jugendclubs Spieltriebs beteiligt, die sie künstlerisch anspruchsvoll zu gestalten wusste.

Die Dramaturgie ist bei Florian Götz in guten Händen. Bühnentechniker sind Christian Schmidt und Dennis Welters.