Kultur in Duisburg: Christine Gensheimer stellt im SG 1 aus

Duisburg-Altstadt. Der Name Gensheimer ist nicht unbekannt in der Duisburger Kulturszene. Nun stellt Christine Gensheimer im Kunstraum SG 1 aus. Was zu sehen ist.

Der Name Gensheimer ist nicht unbekannt in der Duisburger Kulturszene. Christine Gensheimer ist die Schwester von Martin Gensheimer, der mit Susan Feind im Kunsthaus Goldstraße ein Atelier hat. Christine Gensheimer begibt sich im Ausstellungsraum „SG 1“ an der Schmalen Gasse auf die Suche nach der verbrachten Zeit – in Abgrenzung zu Prousts „verlorener Zeit“. Im Lockdown ist der Künstlerin, die Collagen, Zeichnungen und Video-Arbeiten zeigt, aufgefallen, wie viel Zeit manchmal einfach so verrinnt. Und nein: „Das Internet hilft mir an dieser Stelle nicht weiter“ ist auf einem ihrer Bilder zu lesen.

Christine Gensheimer lebt und arbeitet in Bielefeld, ihre Werke wurden schon im Kunstmuseum Wolfsburg oder in der Kunsthalle Düsseldorf ausgestellt. Die Videoarbeiten waren bei den 61. Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen zu sehen oder in Mailand. Seit 2005 produziert sie Animations-Filmbeiträge für die Sendung Karambolage auf Arte und konzipiert Musikvideos für diverse Musikerinnen und Musiker. Sie beobachtet gern. Ihre Papierarbeiten basieren auf Skizzen, die sie von ganz alltäglichen Situationen macht, dann zum Teil miteinander kombiniert und daraus surreale Situationen und Geschichten entstehen lässt.

Ausstellung im Duisburger SG 1 noch bis 25. Oktober zu sehen

Im liebevoll geführten Kunstraum SG 1 zeigt sie etwa eine Dia-Show, die einen Überblick über ihre Zeichnungen gibt. Ein Raum weiter läuft einer ihrer Animationsfilm, den sie mit dem Lied „The man with too much future“ von Sean Armstrong unterlegt. Er wirkt ein bisschen düster und reiht sieben kurze Geschichten aneinander. „2013 hat Christine schon einmal in Duisburg ausgestellt, deshalb haben sie nun zu uns eingeladen“, erklären Luise Hoyer und Stacey Blatt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Ausstellung ist bis zum 25. Oktober zu sehen und immer montags von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Via E-Mail können auch Termine vereinbart werden: kontakt@sg1-kunstraum.de. Der Eintritt ist frei. Es gelten die dann jeweils gültigen Corona-Regelungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg