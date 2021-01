Ladendieb stößt Supermarkt-Verkäuferin bei Flucht ins Regal

Ein Ladendieb hat bei seiner Flucht eine Verkäuferin im Supermarkt in Obermeiderich in ein Regal gestoßen.

Duisburg. Ein Ladendieb hat bei seiner Flucht aus einem Duisburger Supermarkt eine Verkäuferin verletzt. Einem Kunden schlug er ins Gesicht.

Ein Ladendieb hat am Freitag bei seiner Flucht aus einem Duisburger Supermarkt eine Verkäuferin verletzt. Gegen 11.45 Uhr stieß der ertappte Unbekannte die Mitarbeiterin des Marktes an der Neumühler Straße in ein Regal.

Einem 34 Jahre alten Kunden, der ihn aufhalten wollte, schlug er mehrfach ins Gesicht und rannte mit gestohlenen Getränkedosen in Richtung Bahnhofstraße. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Dieb machen können.

Diebstahl im Supermarkt: Zeugen gesucht

Der Mann hat schulterlange, schwarze Haare, ist sehr schlank und trug eine graue Jogginghose mit einem Riss an der Seite. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203/2800 entgegen.

