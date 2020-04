Landtag: Duisburgerin bleibt SPD-Fraktionsgeschäftsführerin

Duisburg. Die Landtagsabgeordnete für Duisburg, Sarah Philipp, wurde am Dienstag von der SPD-Fraktion als Parlamentarische Geschäftsführerin bestätigt.

Die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp bleibt Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion. Sie bestätigte die 37-Jährige Buchholzerin für zwei weitere Jahre bis zum Ende der Wahlperiode in 2022.

Zum ersten Mal seit Beginn der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie hatten sich die 69 Abgeordneten der NRW-SPD am Dienstagabend persönlich im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtages zur Wahl des Fraktionsvorstandes getroffen. Neben Fraktionschef Thomas Kutschaty und acht Stellvertretern wurde auch Sarah Philipp in ihrem Amt bestätigt, in das sie erstmals im Mai 2018 gewählt wurde. Sie erhielt, wie ihr Büro am Mittwoch mitteilte, 76 Prozent der Stimmen, eine ähnlich hohe Zustimmung wie bei ihrer ersten Wahl.

Philipp ist auch kommissarische Vorsitzende in Duisburg

Philipp ist seit dem Rücktritt ihres Landtagskollegen Ralf Jäger außerdem kommissarische Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Duisburg.