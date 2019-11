Lehmbruck-Museum erwirbt ein Werk von Jana Sterbak

Mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen konnte das Lehmbruck-Museum eines der Hauptwerke der international renommierten Künstlerin Jana Sterbak ankaufen. Die Arbeit „I Want You to Feel the Way I Do… (The Dress)“ erweitert die umfangreiche Sammlung des Hauses um ein bedeutendes Werk der Gegenwartskunst.

„Ich möchte dem Kulturministerium meinen großen Dank aussprechen, dafür, dass es uns so engagiert in der beständigen Erweiterung unserer Kunstsammlung unterstützt“, so Kulturdezernent Thomas Krützberg. Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen sagte: „Ich freue mich, dass wir mit der Förderung des Landes diesen Gewinn für die herausragende Sammlung des Lehmbruck Museums ermöglichen konnten. Die Arbeit der Objekt-Künstlerin Jana Sterbak erweitert die Duisburger Skulpturensammlung um eine starke Position der Gegenwart.“ 2017 hat das Museum Arbeiten von Jana Sterbak in der Ausstellung „Life-Size. Lebensgröße“ gezeigt.

Für Museumsdirektorin Dr. Söke Dinkla ist es „einer der schönsten Momente, diese ikonische Skulptur von Jana Sterbak, die zu den wichtigsten Vertreterinnen der feministischen Avantgarde gehört, in unsere Sammlung aufnehmen zu können.“ Am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr, stellt sie gemeinsam mit Jana Sterbak, die aus Kanada anreist, die Neuerwerbung in einem Künstlerinnengespräch vor.