Lena und Ilyas heißen die Neujahrsbabys in Duisburg

Kurz nach der kleinen Lena, die im Bethesda-Krankenhaus in Duisburg-Hochfeld um 2.02 in der Neujahrsnacht zur Welt kam, wurde Ilyas (Bild) in der Helios Klinik St. Anna in Huckingen geboren.

Duisburg Lena heißt das erste Baby des neuen Jahres in Duisburg. Die Kleine kam zwei Stunden nach Mitternacht im Bethesda-Krankenhaus zur Welt.

Zwei Stunden nach dem Jahreswechsel ist in der Nacht zum Freitag das erste Baby 2021 in Duisburg auf die Welt gekommen. Exakt um 2.02 Uhr erblickte Lena Wolters im Bethesda-Krankenhaus in Hochfeld das Licht der Welt. Über ihre Tochter freuen sich die , Mutter Miriam und Vater Kim-Sven Wolter. Die Kleine, 52 Zentimeter groß und mit einem Kopfumfang von 37 Zentimetern, wog bei der Geburt 3730 Gramm.

Die kleine Lena hatte damit rund anderthalb Stunden Vorsprung vor Ilyas, der um 4.34 Uhr im Helios St. Anna Krankenhaus in Huckingen auf die Welt kam. Auch der Junge war bei der Geburt 52 Zentimeter groß, er wog 3400 Gramm.

In den Duisburger Sana-Kliniken ließ das Neujahrsbaby auf sich warten

In den Sana-Kliniken ließ das Neujahrsbaby auf sich warten: Die Hebammen notierten als Zeitpunkt für die Geburt eines Mädchens 7.52 Uhr am Freitagmorgen. Die Neugeborenen-Station des Helios St. Johannes in Hamborn verzeichnete die letzte Geburt des alten Jahres am Silvesterabend gegen 20 Uhr, bis zum Nachmittag des Neujahrstages kamen keine weiteren Kinder zur Welt.

[Damit Sie keine Nachrichten aus Duisburg verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter]