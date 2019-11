Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichtermarkt: Die Öffnungszeiten

Der Schauinslandreisen-Lichtermarkt findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal im Landschaftspark-Nord statt. Am Samstag hat der Markt vor Industriekulisse von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet der Lichtermarkt öffnet der Lichtermarkt von 10 bis 20 Uhr seine Tore.

Eine besondere Aktion: Die 100 Tannenbäume, die für den Lichtermarkt aufgestellt werden, werden am 7. Dezember von 10 bis 16 Uhr für den guten Zweck verkauft.