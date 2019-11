Die Polizei Duisburg hat in Beeck eine Lkw-Fahrerin kontrolliert – mit überraschendem Ergebnis.

Lkw-Kontrolle Lkw-Fahrerin bringt es auf 33 Verstöße an 35 Arbeitstagen

Duisburg. Die Duisburger Polizei hat in Beeck eine Lasterfahrerin kontrolliert. Bei der Überprüfung spuckte der Computer eine lange Liste an Verstößen aus.

Die Duisburger Polizei hat am Mittwochmittag eine 40 Jahre alte Lasterfahrerin auf der Hoffsche Straße in Beeck gestoppt. Bei der Kontrolle stellten, die Beamten fest, dass die Frau es auf eine extrem hohe Zahl an Verstößen bringt.

33 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten an 35 Arbeitstagen – dieses Ergebnis spuckte der Computer bei der Überprüfung aus. Damit aber nicht genug: Auch die Fahrerlaubnisklasse C der 40-Jährigen war bereits seit September abgelaufen.

Strafanzeige: Lkw-Fahrerin fuhr ohne Fahrerlaubnis

Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch dem zuständigen Disponenten droht Ärger: Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gestellt, weil er die zuließ, dass die Frau ohne Fahrerlaubnis den Laster steuerte.