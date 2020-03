Weil eine Richterin vorsorglich in Quarantäne ist, wurde die Hauptverhandlung im Loveparade-Prozess unterbrochen.

Loveparade Loveparade-Prozess unterbrochen - Richterin in Quarantäne

Duisburg Weil eine Richterin vorsorglich in Quarantäne ist, hat das Landgericht Duisburg die Hauptverhandlung im Loveparade-Prozess unterbrochen.

Die nächsten Sitzungstermine im Loveparade-Prozess wurden aufgehoben. Eine Richterin ist aktuell vom Dienst freigestellt, weil sie vorsorglich in Quarantäne ist und so die Verbreitung des Coronavirus verhindert werden soll, sagt Pressesprecher Thomas Sevenheck.

In der kommenden Woche sollte die Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. Gerlach beginnen. Das Landgericht Duisburg will in den nächsten Tagen neue Termine für den weiteren Prozess bekannt geben.