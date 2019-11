Duisburg. Drei maskierte und bewaffnete Männer haben eine Lotto-Annahmestelle in Duisburg überfallen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Maskierte Männer erbeuten Geld und Tabakwaren

Drei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer haben am Freitag um 18 Uhr die Mitarbeiterin (59) einer Lotto-Annahmestelle an der Kirchstraße in Duisburg-Homberg überfallen. Das Trio bedrohte sie mit einem Messer und verstaute Geld aus der Kasse und Tabakwaren in blauen Müllsäcken. Mit der Beute flüchteten die Räuber in Richtung Friedhofsallee.

Laut Polizei sollen sich drei Unbekannte an einer Stichstraße der Friedrich-Ebert-Straße gegenüber der Hüttenstraße verdächtig verhalten haben. Zeugen zufolge seien sie über Zäune geklettert. Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Einer trug eine 7/8-Hose, einer eine dunkle Fleecejacke. Zwei trugen Handschuhe.

Die Polizei sucht weitere Zeugen: .