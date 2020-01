Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Informationen für Patienten

Noch in diesem Jahr will die Sana-Klinik stärker auf die Patienten zugehen. So werden Ärzte bei der Gesundheitsmesse Duisburg am 28. und 29. März im City-Palais über Eingriffe im Bauch und der Lunge informieren.

Vorbereitet wird zur Zeit die Reihe „Medizin am Samstag“, bei der sich Patienten über verschiedene Themen rund um Krankheiten und ihre Behandlung informieren können. Sie soll einmal monatlich laufen.