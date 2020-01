Duisburg. Wer eine Verkehrswende will, kommt kaum umhin zu fragen: Geht der Ausbau der A59 in Duisburg nicht auch eine Nummer kleiner? Ein Kommentar.

Milliardenausbau der A59 – kein Anreiz für Umstieg auf ÖPNV

Für große Verkehrsprojekte gilt: Wenn sich der politische Wille mit dem Wunsch der Bürger paar, scheitert es nur sehr selten an den Kosten. Müßig sind also Spekulationen darüber, wer sich in welchem Ministerium Tunnel, Trog oder Trasse in Hochlage für den Ausbau der A59 schön- oder schlechtgerechnet hat.

Mal unterstellt, die Rechnung stimmt: Auch dann wären, gemessen an der Größenordnung des Projekts und dem städtebaulichen Gewinn für Meiderich durch einen Tunnel oder Trog, die Mehrkosten kaum mehr als eine Kleinigkeit.

Keine moderne Planung für den Verkehr der 2030er Jahre

Genug Gründe gibt es, über dieses Projekt noch weiter nachzudenken. Auch über die Frage, ob ein Ausbau der A 59 auf sechs bis acht Spuren einer modernen Verkehrspolitik für das übernächste Jahrzehnt entspricht. Wer eine Verkehrswende will, kommt kaum umhin zu fragen: Geht’s nicht auch eine Nummer kleiner?

Mehr Fahrspuren sind kein guter Anreiz für den Umstieg auf Alternativen zum Auto. Die erste Frage müsste also lauten: Wie sieht der Verkehr in 15 Jahren aus? Die zweite: Wie sehen dafür die besten Wege aus?