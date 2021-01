Mündelheim: Unbekannte schlitzen erneut viele Autoreifen auf

Unbekannte haben erneut in Mündelheim an zahlreichen Autos die Reifen aufgeschlitzt. Die Polizei zählte alleine am Wochenende 17 weitere Fälle. (Symbolbild)

Unbekannte haben am Wochenende in an zahlreichen Autos die Reifen aufgeschlitzt. Die Polizei zählte 17 solcher Fälle zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen. So haben sich Autobesitzer von der Sermer Straße, der Uerdinger Straße, der Barberstraße und den beiden Straßen Am Seltenreich und Zum Grind bei den Beamten gemeldet. Allesamt hatten sie zerstochene Reifen.

Bereits . Für einige Autofahrer war dies nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Teilweise , dass etwas an den Reifen nicht stimmte. Aufgrund der ähnlichen Vorfälle bittet die Polizei Anwohner darum, besonders achtsam zu sein und verdächtige Beobachtungen zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0203/2800 entgegen.