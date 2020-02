Nach der Thüringen-Wahl: Ein schwaches Bild der FDP-Duisburg

Entsetzt und fassungslos haben auch viele Duisburger auf die Ministerpräsidenten-Wahl in Thürigen reagiert. Rund 200 setzten Donnerstagabend bei einer DGB-Kundgebung ein Zeichen gegen Rechts. SPD, Grüne und Linke und der OB zeigten sich gemeinsam Seite an Seite. Bilder, die der Demokratie gut tun. Die CDU lief nicht mit, betonte aber, dass auch sie geschockt ist. Es ist ja auch nicht einfach in solchen Momenten für Kommunalpolitiker. Wenn ganz woanders in der Republik Parteikollegen Mist bauen, müssen auch sie sich erklären. Aber so ist das nun einmal. Die Duisburger Christdemokraten haben das verstanden. Die Freien Demokraten nicht.

Die FDP hat mit ihrer offiziellen Stellungnahme zwei Tage gebraucht. Es ist ein schwaches Bild der Liberalen in Duisburg, dass sich Fraktionssprecher Wilhelm Bies erst am Donnerstag und dann auch noch nur mit seiner „persönlichen Meinung“ äußerte. Nein, es sei kein Fehler von Thomas Kemmerich gewesen, die Wahl anzunehmen. Und die Empörung sei „unverhältnismäßig“ gewesen. Wie bitte? Vielleicht ist Bies bewusst geworden, was er da sagte, als er hinterher schob, dass er aus der Partei austreten würde, wenn die FDP in Thüringen mit der AfD zusammengearbeitet hätte. Das passt alles nicht zusammen. Gut über die Worte nachgedacht zu haben, scheint Bies nicht. Das hat dann die Partei übernommen. Das Ergebnis ist aber auch nur mäßig.

Die Duisburger FDP habe sich schon immer konsequent gegen politischen Rechtspopulismus und Faschismus positioniert, schrieb sie gestern in einer Stellungnahme. Das wird niemand bestreiten. Nur, was soll die Forderung nach einem Verbot der AfD? Sie erscheint sehr von Aktionismus getrieben zu sein. Dabei wäre es doch so einfach gewesen. Die Düsseldorfer FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat es vorgemacht und forderte zeitnah nach der Wahl Kemmerichs dessen Rücktritt. So nahm sie Schaden von der Partei in der Landeshauptstadt. Diese Chance hat die FDP in Duisburg verpasst.

Dies legitimiert allerdings in keiner Weise die Schmierereien vor dem FDP-Büro. Denn auch wenn die Liberalen in diesen Tagen keine glückliche Figur gemacht haben, eines gehen sie ganz sicher nicht: Hand in Hand mit den Nazis.