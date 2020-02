Neue Ordnungsregeln in Duisburg: Ein falscher Weg?

Duisburg. Grüne kritisieren, CDU begrüßt die geplante Verschärfung des Ordnungsrechts in Duisburg. Die Stadt will diese, weil die Respektlosigkeit zunehme.

Auf unterschiedliches Echo stößt die geplante Verschärfung der Ordnungsregeln, über die heute der Rat entscheiden soll. Für die CDU, die einst mit den Anstoß für das vom Verwaltungsgericht Düsseldorf gekippte Alkoholverbot in der City gegeben hatte, ist die Modifizierung des Ordnungsrechts ein „Schritt, in die richtige Richtung“, sagt CDU-Fraktionschef Rainer Enzweiler. Seine Partei freue sich, „dass die Verwaltung einen neuen Versuch unternehmen will, die Trinker- und Drogenszene aus Parks, Grünanlagen und von Spielplätzen zu verbannen.“ Voraussetzung sei aber, dass die Kontrolldichte angepasst wird. Nur regelmäßige Kontrollen könnten gewährleisten, dass die neuen Regeln auch eingehalten werden.

Die CDU-Fraktion begrüßt, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes mehr Handhabe haben sollen, gegen aggressive Bettler vorzugehen. Zunehmend sei auch zu beobachten, dass Obdachlose ihr Nachtlager vor leeren Ladenlokalen in der Innenstadt einrichten. Auch dies müsse unterbunden werden. Die Stadt halte ausreichend Schlafplätze für Obdachlose bereit, wo sie sich aufwärmen könnten, Mahlzeiten bekämen und sicherer seien als nachts unter freiem Himmel.

Die Verschärfung der Regeln sei ein wichtiges Signal an die Kaufmannschaft in der Innenstadt: „Die Verwaltung und Politik nehmen sich der Kritik an und wollen die Rahmenbedingungen für ein positives Einkaufserlebnis in Duisburg verbessern“, so Enzweiler.

Dies sehen die Grünen ganz anders. Sie kritisieren den Umgang mit Straßenmusikern, die zum Straßenbild einer Großstadt dazu gehörten. Das Verbot von Lautsprechern und Verstärkern sei noch nachvollziehbar. „Warum sie aber nur mit behördlicher Erlaubnis musizieren dürfen sollen, erschließt sich nicht. Wer eine Innenstadt veröden will, wirft alles raus, was sie belebt. Diesen Weg halten wir für falsch“, erklärt Grünen-Fraktionssprecherin Claudia Leiße.

Ihre Partei ist gegen die Verschärfung der Ordnungsregeln in dieser Form. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes brauchten „Sicherheit und Klarheit bei ihren Anweisungen. Dies schafft die neue Verordnung an einer Stelle wie dem Bereich der Evakuierung. Sie reißt aber neue Konflikte an anderen Stellen auf“, sagt Claudia Leiße und nennt als Beispiel die Ordnungswidrigkeit des „ekelerregenden Spuckens, deren Definition genauso subjektiv ausfallen dürfte wie die der Belästigung durch das Besetzen von Bänken in Verbindung mit Alkoholgenuss.“ Verhalten sich drei heftig diskutierende junge Menschen, die ihr Bier auf der Bank trinken, ordnungswidrig?, fragt Leiße. Oder treffe dies nur auf die Szene am Kuhtor zu, die dort unerwünscht sei? Die Entscheidung der Ordnungshüter werde schwer sachlich zu begründen sein.

Auch die neue Regel, die die Zubereitung von Speisen an LKW unter Strafe stellt, sei bedenklich. „So sehr wir die Bedenken aus der Bevölkerung teilen, so wenig hilfreich ist die Verhängung einer Geldbuße in Höhe von 50 Euro, wenn den Fahrern keine Alternative geboten wird“. Das Problem ist nicht über eine städtische Verordnung zu lösen, sondern muss auf Bundesebene geregelt werden. So würden nur diejenigen zur Kasse gebeten, die ohnehin nichts haben.“