Ein Teil des Friedhofs Ostacker in Duisburg-Beeck wird aufwendig umgestaltet.

Klimaschutz Neuer Wald: Am Friedhof Ostacker wird jetzt aufgeforstet

Duisburg Die beschlossene Aufforstung auf einem Teil des Friedhofs Ostacker kann jetzt beginnen. Der neue Wald soll den Duisburger Norden grüner machen.

Der Duisburger Norden wird grüner, zumindest ein bisschen: Wie die Stadt mitteilt, beginnt am Mittwoch die Aufforstung auf dem Ostacker in Beeck. Schon länger ist beschlossen, Bestattungen auf dem neueren Teil des einzuschränken und diesen Teil später auch aufzugeben. Dort Wald zu pflanzen, sei aus Pietätsgründen als Folgenutzung festgelegt worden.

Inzwischen sind die letzten Reihengräber abgelaufen und eingeebnet worden, sodass nun die Pflanzung erfolgen kann Nach Angaben der Stadt sollen sie etwa zwei Monate in Anspruch nehmen.

Beeck: Friedhofsausstattung wird ebenfalls zurückgebaut

Der vorhandene Wildwuchs sowie nicht heimische Baumarten werden entfernt und die Fläche anschließend mit gebietsheimischen Baumarten aufgeforstet. Bei der Planung sei im Vorfeld darauf geachtet worden, dass so viele Bäume wie möglich stehen bleiben können, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. So könnten rund zwei Drittel des aktuellen Baumbestandes erhalten bleiben.

Die Friedhofsausstattung mit Wasserstellen und Abfallkörben wird ebenfalls zurückgebaut. Zur Aufrechterhaltung der Wegeverbindung soll außerdem ein kleiner Wegeabschnitt neu gebaut werden.

Ersatz für verlorene Waldflächen durch Ausbau der A40-Brücke

Insgesamt werden auf der 41.900 Quadratmeter großen Friedhofsfläche 20.475 Bäume, Sträucher und Wildobstarten gepflanzt. Die neu angelegte Waldfläche soll im relativ waldarmen Duisburger Norden auch ein Beitrag zum Klimaschutz in der Stadt sein. Der entstehende Wald wird demnach 80 Tonnen Kohlendioxid jährlich speichern.

Finanziert wird die Baumaßnahme über eine Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, die Waldflächenverluste auszugleichen, die aus dem und dem Ausbau der A 40 zwischen Neuenkamp und Homberg resultieren.