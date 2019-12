Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

200 Mitglieder in der „Zebraherde“

Der Fanclub „Zebraherde“ ist seit 2009 ein eingetragener Verein und hat rund 200 Mitglieder. Die Fangemeinschaft setzt sich für Jugendarbeit und Integration ein. Die „Zebraherde“ organisiert nicht nur Fahrten zu Auswärtsspielen des MSV und Fan-Veranstaltungen, sondern ist auch auf sozialem Gebiet vielfältig engagiert.

Dazu zählt die Finanzierung von Heimspiel-Dauerkarten für Institutionen, die sich um benachteiligte Kindern und Jugendliche kümmern. Ebenso beteiligte man sich an einer internationalen Spendenaktion für einen jungen englischen Fußballfan, der an einer noch nicht erforschten unheilbaren Krankheit leidet. In Tansania wird eine Straßenfußballmannschaft dauerhaft unterstützt, die dank der Versorgung mit Sport-Material mittlerweile am Liga-Spielbetrieb teilnimmt.