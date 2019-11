Duisburg-Hamborn. Abteizentrum Hamborn lud zum gemeinsamen Essen für Arm und Reich. Kirche sieht Parallelen zwischen Armut im Duisburger Norden – und in Afrika.

Um Hoffnungsorte im armen Norden der Stadt ging es der katholischen Kirche in Duisburg bei der Feier des dritten „Welttag der Armen“, den Papst Franziskus 2017 ins Leben gerufen hatte. Bei einem Gottesdienst in der Abteikirche und einem gemeinsamen Essen im Abteizentrum kamen Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammen. „Franziskus selber müht sich ab an den Strukturen der Kirche“, weiß Stephan Jentgens, der Geschäftsführer von Adveniat über den Einsatz des Papstes für die Armen, „er braucht viel Rückenwind durch unsere Initiativen vor Ort.“

Gründe für Armut sind in Duisburg dieselben wie in Afrika

Jentgens ist gemeinsam mit der Pastoralreferentin Schwester Mariotte Hillebrand im Kreis der Sprecher des Bündnisses gegen Armut im Bistum Essen. „Wir müssen endlich einsehen, dass die Gründe, warum Menschen hier im Duisburger Norden arm gemacht und aus ihren Wohnungen vertrieben werden, genau die gleichen Gründe sind, warum die Menschen in Afrika und in Lateinamerika in Armut leben“, sind sich Hillebrand und Jentgens einig. Sie wollen mit ihrem breit aufgestellten Bündnis für die Armen „den schlafenden Riesen Kirche wecken“. „Der eigentliche Skandal ist doch, dass lokal genauso wie global die Reichen auf Kosten der Armen leben und viel mehr verbrauchen, als ihnen zusteht“, zieht Jentgens den Schluss aus der sozialen Arbeit der katholischen Kirche.

Pastoralreferentin Schwester Mariotte Hillebrand begrüßt die Gäste zum Mittagessen im Abteizentrum. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

In Duisburg gehören der Petershof, das Projekt LebensWert, die Duisburger Werkkiste, das Bildungswerk Duisburg und die Missionsärztlichen Schwestern zum Bündnis. Mit einem Essen für die Bedürftigen nach alter Kirchenväter Sitte lässt sich die Nähe zu den Armen nicht mehr zeitgemäß ausdrücken. Daher haben die Organisatoren die Gäste untereinander gemischt und so für Begegnungen ohne Gefälle gesorgt.

Der Obdachlose isst an einem Tisch mit dem Politiker

Im Saal isst der Obdachlose an einem Tisch mit dem Bezirksbürgermeister, der Abt mit der Tafelkundin und der Stadtdechant mit dem Flüchtling. Die syrischen Frauen aus dem Erzählcafé des Petershofes haben eine vegetarische Alternative zu Grünkohl mit Mettwurst und Kassler zubereitet. Sie verteilen im Flur Salat und Kichererbsenbällchen, nahmen sich selber aber kaum Zeit zum Essen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Börner teilt in roter Schürze eifrig grünen Kohl aus und gönnt sich selbst auch eine Stärkung, bevor er zur Demonstration gegen den Pegida-Aufmarsch in der Duisburger Innenstadt aufbricht.

Im Abteizentrum berichtet Schwester Ulrike aus ihrer Erfahrung mit der Hausaufgabenhilfe für Kinder ohne Deutschkenntnisse. „Sie sollen nicht die Hoffnung verlieren, in der Schule mithalten zu können und selber Erfolgserlebnisse haben“, sagt sie. Später schauen die Gäste einen Film, in dem Menschen zu Wort kommen, die sich an Hoffnungsorten für andere einsetzen. Die Werkkiste, der Petershof, manche Hausaufgabenhilfe, aber auch die Duisburger Tafel sind solche Hoffnungsorte. Im Film sagt ein Mitarbeiter der Tafel auf die Frage, was für ihn Hoffnung bedeutet: „Bitte gebt nicht auf, probiert neue Dinge aus und lasst nicht einfach nur den Tag vergehen. Bei mir hat es auch irgendwann geklappt.“