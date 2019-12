Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundesweiter Trend

Dass Gaststätten wie der Marxloher Hof schließen, sei leider ein bundesweiter Trend, sagt Thomas Kolaric, Geschäftsführer des für Duisburg zuständigen Gaststättenverbands Dehoga Nordrhein.

„Die klassische Gastronomie hat Probleme, sich in der heutigen Zeit erfolgreich am Markt zu platzieren“, so Kolaric. Darein seien oft weder Pächter, Verpächter noch womöglich geringe Kaufkraft von Gästen schuld. „Die Lebensgewohnheiten haben sich geändert. Wir gehen einfach zu wenig in Gaststätten – im Gegensatz zu früher.“